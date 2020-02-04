В Самаре разберутся с полигоном промышленных отходов «Зубчаниновка»
В Самаре обсудили судьбу полигона промышленных отходов «Зубчаниновка», который находится на территории областной столицы и Волжского района. В этом году его собираются ликвидировать.
- Нам нужно создать рабочую группу, привлечь профильные министерства, подготовить необходимые материалы для обсуждения на заседании правительства и выработать дальнейшие меры, - заявил вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин.
Отметим, что подготовка мероприятий по ликвидации полигона стартовала в регионе в 2019 году. Воплотить планы в жизнь должны в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU