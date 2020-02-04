В Самаре разберутся с полигоном промышленных отходов «Зубчаниновка»

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:14:21+03:00

Ликвидировать опасный объект должны уже в этом году

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В Самаре обсудили судьбу полигона промышленных отходов «Зубчаниновка», который находится на территории областной столицы и Волжского района. В этом году его собираются ликвидировать.

- Нам нужно создать рабочую группу, привлечь профильные министерства, подготовить необходимые материалы для обсуждения на заседании правительства и выработать дальнейшие меры, - заявил вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин.

Отметим, что подготовка мероприятий по ликвидации полигона стартовала в регионе в 2019 году. Воплотить планы в жизнь должны в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU