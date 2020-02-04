2020-02-04T10:26:26+03:00
Общество

Губернатор Самарской области в послании жителям отметил важность следования курсу президента

Дмитрий Азаров призвал население активно включаться в работу по развитию региона
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В понедельник, 3 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием жителям и депутатам губдумы. В своем обращении он подвел итоги 2019 года и наметил цели и задачи на 2020 год. В целом послание главы региона можно назвать большим отчетом о проделанной работе перед жителями. Дмитрий Азаров напомнил о стратегических задачах, которые в своем послании Федеральному собранию определил президент РФ Владимир Путин, и отметил, что региону нужно скорректировать свою программу развития в соответствии с ними.

- Выполнение этих задач потребует от всех нас новых подходов, широты мышления, гражданской активности и солидарности. Это касается каждого жителя нашего региона, — сказал губернатор.

Также Дмитрий Азаров назвал векторы развития Самарской области. Среди них — реализация нацпроектов. В 2019 году регион признали одним из лидеров в этом вопросе. Глава региона отметил, что в последующем темпы позитивных изменений будут только расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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