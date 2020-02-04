«Миссис Самарская губерния — 2020» стала прима-балерина театра оперы и балета
В областной столице завершился конкурс красоты для мам «Миссис Самарская губерния — 2020». Выиграла его прима-балерина Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова.
- Вероника Землякова завоевала титул «Миссис Самарская губерния — 2020» уже через месяц после рождения дочки. Теперь она будет представлять нашу область на конкурсе в Москве, - сообщили в соцсетях представители театра.
Отметим, что Вероника Землякова окончила Башкирское хореографическое училище. Она работала в Русском национальном балетном театре, в Государственном театре оперы и балета Трира в Германии, в Гостеатре оперы и балета Магдебурга. В труппе Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова работает с 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU