2020-02-04T10:51:28+03:00
Общество

«Миссис Самарская губерния — 2020» стала прима-балерина театра оперы и балета

Конкурс красоты для мам Вероника Землякова выиграла всего через месяц после рождения ребенка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вероника Землякова теперь будет представлять регион на конкурсе в МосквеВероника Землякова теперь будет представлять регион на конкурсе в МосквеФото: Соцсети
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В областной столице завершился конкурс красоты для мам «Миссис Самарская губерния — 2020». Выиграла его прима-балерина Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова.

- Вероника Землякова завоевала титул «Миссис Самарская губерния — 2020» уже через месяц после рождения дочки. Теперь она будет представлять нашу область на конкурсе в Москве, - сообщили в соцсетях представители театра.

Отметим, что Вероника Землякова окончила Башкирское хореографическое училище. Она работала в Русском национальном балетном театре, в Государственном театре оперы и балета Трира в Германии, в Гостеатре оперы и балета Магдебурга. В труппе Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова работает с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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