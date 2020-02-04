Официально: капитан молодежного состава "Крыльев Советов" продолжит карьеру в ФНЛ

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:56:58+03:00

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Полузащнитик "Крыльев Советов" Геннадий Киселев оформил переход в "Ротор". Соглашение с лидером Футбольной национальной лиги рассчитано на полгода. В текущем сезоне молодежки на счету 21-летнего хавбека девять матчей.

По словам игрока, выступление в составе волгоградской команды для него – это отличный шанс показать себя на взрослом уровне и помочь коллективу выйти в Премьер-Лигу.

— Мне очень хотелось бы помочь команде и, я надеюсь, что у меня это получится. Буду стараться показывать отличную игру и оправдывать надежды болельщиков! – заявил футболист пресс-службе "Ротора".

Геннадий Киселев – воспитанник Академии им. Коноплева. В прошлом сезоне он дебютировал за "Крылья Советов" в матче против ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU