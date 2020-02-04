В Самарской области 84-летний пенсионер в ссоре убил жену скалкой

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:17:02+03:00

Мужчина раскаялся в содеянном, но ему все равно предстоит ответить перед судом

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В Самарской области скоро предстанет перед судом 84-летний пенсионер. Ответить перед законом в столь почтенном возрасте мужчине придется за убийство своей супруги.

- Все произошло вечером 19 октября 2019 года в частном доме на улице Воробьевка в селе Заплавное Борского района. Супруги поссорились на бытовой почве. Мужчина схватил деревянную скалку и несколько раз ударил жену по голове, туловищу и конечностям, - сообщили в прокуратуре Борского района.

В результате случившегося женщина получила открытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины и кровоподтеки. Пострадавшая скончалась на месте. Пенсионер полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Во вторник, 4 февраля, прокуроры направили уголовное дело на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU