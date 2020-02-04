В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:57:20+03:00

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в понедельник, 3 февраля, на Красноглинском шоссе. Там примерно в 8:10 столкнулись «Газель» и ВАЗ-211540.

- За рулем «Газели» находился 27-летний молодой человек. Он, двигаясь в снегопад, не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля ВАЗ, и врезался в него, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадала 23-летняя девушка, которая находилась за рулем отечественной легковушки. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение. Известно, что водитель «Газели» на момент ДТП был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU