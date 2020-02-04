В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник
В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в понедельник, 3 февраля, на Красноглинском шоссе. Там примерно в 8:10 столкнулись «Газель» и ВАЗ-211540.
- За рулем «Газели» находился 27-летний молодой человек. Он, двигаясь в снегопад, не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля ВАЗ, и врезался в него, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадала 23-летняя девушка, которая находилась за рулем отечественной легковушки. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение. Известно, что водитель «Газели» на момент ДТП был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU