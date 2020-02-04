2020-02-04T12:30:17+03:00
Происшествия

Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей

Молодой человек стащил чужую верхнюю одежду и коньки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек пробрался в подъезд дома через общий балконМолодой человек пробрался в подъезд дома через общий балконФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские по горячем следам задержали подозреваемого, который обчистил закрытый тамбур в подъезде жилого дома в Долотном переулке. Преступник похитил оттуда мужские куртки, пальто, женскую норковую шубу, обувь, коньки и детский самокат. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

- Полицейские выяснили, что вор проник в закрытый тамбур через общий балкон. А туда он забрался, поднявшись на козырек подъезда по газовой трубе. В тамбуре стояли платяные шкафы с одеждой жильцов дома. Преступник похитил чужое имущество и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Вора задержали в ломбарде при попытке сбыть похищенные вещи Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вора задержали в ломбарде при попытке сбыть похищенные вещиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Стражи порядка опросили местных жителей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Также они проверили места возможного сбыта похищенного. Преступника удалось поймать в одном из ломбардов в Куйбышевском районе, куда он пытался сдать краденные вещи. Оставшуюся часть похищенного полицейские нашли в съемной квартире мужчины. Предполагаемым преступником оказался 23-летний житель Кировского района Самары, который уже не раз был судим. В отношении него стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Свою вину молодой человек признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
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