2020-02-04T13:11:36+03:00
Общество

Самарские ученые разрабатывают конструктор, с помощью которого школьники смогут делать «глаза» наноспутников

Первый прототип разработчики обещают подготовить к марту 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анастасия Короткова / Самарский университетФото: Анастасия Короткова / Самарский университет
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Самарские ученые решили научить школьников делать «глаза» наноспутников — сверхлегкую оптическую систему космических спутников. Для этого сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева сейчас разрабатывают специальный образовательный конструктор. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Это будет конструктор, состоящий из готовых элементов системы. В него войдут объективы, различные сенсоры, камеры, к которым можно будет присоединять эти объективы. Также будут учебные материалы, специальное ПО и возможность обрабатывать получаемые изображения на наших серверах, - рассказал доцент кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Сергей Бибиков.

По словам ученых, этот учебный набор можно будет использовать на занятиях в школьных кружках и в вузах. Прототип конструктора планируется разработать к марту 2020 года. Первыми его протестируют участники программы «Дежурные по планете». После этого разработку при необходимости усовершенствуют и начнут подготовку предсерийных образцов. Как отмечают ученые, этот конструктор будет не только учебным, из его составляющих можно будет собрать настоящую оптическую систему космического спутника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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