2020-02-04T13:27:48+03:00
Происшествия

В Тольятти грузовая «Газель» наехала на бордюр и опрокинулась на бок

Водитель не справился с управлением в условиях снегопада
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водителю фургона назначили амбулаторное лечениеВодителю фургона назначили амбулаторное лечениеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 3 февраля, на улице Матросова в Тольятти произошло ДТП с «перевертышем». Примерно в 12:00 там опрокинулась на бок грузовая «Газель» с номерами Саратовской области.

- 32-летний автомобилист двигался в снегопад со стороны улицы Баныкина в направлении улицы Громовой. В пути следования водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего «Газель» упала на бок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал только водитель фургона. Медики осмотрели его и назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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