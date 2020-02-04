В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:39:59+03:00

Посмотреть картину можно в Мягком кинотеатре с 6 февраля

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Самарцы смогут увидеть новый фильм по комиксам DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в уникальном формате ScreenX. Сделать это можно в Мягком кинотеатре по адресу: улица Красноармейская, 131 (ТРК «Гудок») с 6 февраля.

- ScreenX - первая в мире технология мультипроекции: пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов, - рассказывают в Мягком кинотеатре. - Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен: масштабные битвы, погони, перестрелки. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром.

В фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» играют Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед, Юэн Макргэгор и Эли Вонг. Кинокомикс расскажет о том, что произошло после событий «Отряда самоубийц».

- Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Чёрной Маске. Поэтому Харли объединяется с Чёрной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры, - говорится в аннотации к картине.

Билеты и расписание есть на сайте Мягкого кинотеатра.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU