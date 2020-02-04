2020-02-04T13:39:59+03:00
Общество

В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX

Посмотреть картину можно в Мягком кинотеатре с 6 февраля
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Самарцы смогут увидеть новый фильм по комиксам DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в уникальном формате ScreenX. Сделать это можно в Мягком кинотеатре по адресу: улица Красноармейская, 131 (ТРК «Гудок») с 6 февраля.

- ScreenX - первая в мире технология мультипроекции: пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов, - рассказывают в Мягком кинотеатре. - Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен: масштабные битвы, погони, перестрелки. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром.

В фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» играют Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед, Юэн Макргэгор и Эли Вонг. Кинокомикс расскажет о том, что произошло после событий «Отряда самоубийц».

- Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Чёрной Маске. Поэтому Харли объединяется с Чёрной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры, - говорится в аннотации к картине.

Билеты и расписание есть на сайте Мягкого кинотеатра.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Самары представили объединенную программу лояльности ВТБ и Почта Банка
Квартира раздора: после четырех лет судебных тяжб в Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Минобороны
Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале
Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детских садах
Подарок под Новый год: в Самаре «соцработница» подсунула пенсионерке билет «банка приколов»
Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"
Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной
Виноват телефон на зарядке? В Тольятти в доме на Офицерской полыхала квартира на 4 этаже
Рискованная поездка: в Самаре на Аэродромной задымился трамвай
В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц
На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда
В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой
В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX
В Тольятти грузовая «Газель» наехала на бордюр и опрокинулась на бок
Самарские ученые разрабатывают конструктор, с помощью которого школьники смогут делать «глаза» наноспутников
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник