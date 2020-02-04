На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:46:15+03:00

Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила автобус Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские разбираются в деталях аварии, которая произошла днем в понедельник, 3 февраля, на 133 км трассы «Самара — Бугуруслан». Там примерно в 16:00 столкнулись Toyota Camry с московскими номерами и автобусом ГАЗ-32841.

- 41-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Похвистнева в направлении Самары, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого он столкнулся с автобусом под управлением 53-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и водитель автобуса. Обоих госпитализировали. По данным полицейских, на момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было.

К счастью, пассажиров в автобусе на момент ДТП не былоФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU