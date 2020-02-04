На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека
Полицейские разбираются в деталях аварии, которая произошла днем в понедельник, 3 февраля, на 133 км трассы «Самара — Бугуруслан». Там примерно в 16:00 столкнулись Toyota Camry с московскими номерами и автобусом ГАЗ-32841.
- 41-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Похвистнева в направлении Самары, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого он столкнулся с автобусом под управлением 53-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и водитель автобуса. Обоих госпитализировали. По данным полицейских, на момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было.
К счастью, пассажиров в автобусе на момент ДТП не былоФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU