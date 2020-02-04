Рискованная поездка: в Самаре на Аэродромной задымился трамвай

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:34:31+03:00

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Во вторник, 4 февраля, на улице Аэродромной в Самаре произошло ЧП с общественным транспортом. В районе остановки «Парк Победы» загорелся трамвай № 23. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧП Самара».

Свидетели происшествия опубликовали видео, на котором видно, что горит первая колесная пара первого вагона. Прошла всего пара мгновений, как оттуда повалил дым. Всех пассажиров сразу же высадили из трамвая.

Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал. Некоторое время движение трамваев на этом участке было затруднено. Что стало причиной задымления, пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/758713" frameborder="0"></iframe> В Самаре на улице Аэродромной задымился трамвай 4.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU