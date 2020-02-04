Виноват телефон на зарядке? В Тольятти в доме на Офицерской полыхала квартира на 4 этаже

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:01:01+03:00

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Днем во вторник, 4 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел серьезный пожар. На улице Офицерской, 7 примерно в час дня загорелась квартира на 4 этаже.

- Из окна квартиры валил густой дым. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро сбили пламя. Вроде, загорелось все из-за телефона, который оставили на зарядке. В результате пожара пострадали комната в квартире, фасад здания и окна на верхних этажах, - поделились очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали семерых человек. На месте работали 18 пожарных и 6 спецмашин. Возгорание они потушили за несколько минут. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара в МЧС пока не называют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/758717" frameborder="0"></iframe> В Тольятти на Офицерской полыхала квартира 4.02.2020.Видео: Владимир Тетерюк / Происшествия Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU