2020-02-04T16:22:03+03:00
Происшествия

Подарок под Новый год: в Самаре «соцработница» подсунула пенсионерке билет «банка приколов»

Мошенница обманом выманила у пожилой женщины 4 тысячи рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Соцработница" подарила пенсионерке на Новый год коробку конфет и поддельную купюру"Соцработница" подарила пенсионерке на Новый год коробку конфет и поддельную купюруФото: Олег ЗОЛОТО
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В Самаре будут судить 28-летнюю жительницу области, которая подсунула пенсионерке билет «банка приколов». Об этом сообщает прокуратура Кировского района города.

- По версии дознания, в конце декабря 2019 года девушка под видом соцработника попала в квартиру 84-летней женщины. Гостья сообщила пенсионерке, что той полагается новогодний подарок в виде 1000 рублей и коробки конфет. При себе у девушки оказалась только купюра в 5000 тысяч рублей, и она попросила у пенсионерки сдачу, - рассказали в надзорном ведомстве.

В дальнейшем выяснилось, что «соцработница» обманула пенсионерку, выманив у нее 4000 рублей. Вместо настоящих денег она дала пожилой женщине билет «банка приколов». Полицейские довольно быстро поймали мошенницу и завели на нее уголовное дело. Недавно правоохранители завершили расследование дела и передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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