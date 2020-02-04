2020-02-04T16:43:38+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детских садах

Родителей малышей просят проверить правильность заявлений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Очередной этап распределения свободных мест стартует 6 февраляОчередной этап распределения свободных мест стартует 6 февраляФото: Архив "КП"
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В Самаре в четверг, 6 февраля, стартует очередной этап распределения свободных мест в детские сады. Чтобы все прошло без проблем, родителей призывают перепроверить все данные в заявлениях, которые они ранее подали.

- Распределение свободных мест будет проводиться в автоматизированном порядке. Информацию об имеющихся в детских садах свободных местах размещена на портале образовательных услуг в разделе «Образовательные организации», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат сами сотрудники детского сада. Также результат распределения можно будет узнать самостоятельно на сайте es.asurso.ru в разделе «Поиск заявлений». Подтвердить согласие с предоставленным местом родителям нужно будет в письменном виде в течение 10 рабочих дней. В случае несогласия необходимо обращаться в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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