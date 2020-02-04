Квартира раздора: после четырех лет судебных тяжб в Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Минобороны

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:00:16+03:00

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Сегодня Самарский областной суд поставил точку в запутанном деле об аферах с недвижимостью, которые датируются 2006 годом. В центре разбирательства оказалась квартира в доме №257в на ул.Ново-Вокзальная.

Как стало известно корреспондентам "КП-Самара", на очереди за квартирой в этом дома (тогда он еще только строился) стояла сотрудница ЦСК ВВС Светлана К. Девушка была беременна, собиралась увольняться, и ей пошли навстречу: Ольга Казанкова через череду обменов отдала ей право собственности на свою квартиру на ул.Гагарина, 56, а потом встала в очередь вместо Светланы, чтобы дождаться, пока будет достроена квартира на ул.Ново-Вокзальной.

Следователи посчитали это аферой, Казанкову обвинили в мошенничестве. А когда она попыталась позже на свой страх и риск еще раз утвердиться в правах на эту квартиру, на нее возбудили новое уголовное дело. С учетом прошлой судимости (когда ей назначили условный срок) суд приговорил ее к реальному заключению.

- Самое интересное, что Казанкова в итоге осталась без квартиры и сейчас живет у дочери. Квартиру на ул.Ново-Вокзальной забрало Минобороны, а Светлана "однушку" на ул.Гагарина продала и уехала в Америку, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" адвокат Казанковой Вячеслав Земчихин.

Четыре года адвокаты, следователи и суды решали, что делать с Казанковой и в итоге сегодня пришли к компромиссу: ее признали виновной в покушении на крупное мошенничество и дали 3 года условно.

- Мы считаем это победой, да, не все доводы были услышаны, но все-таки человек уже дома и больше в места лишения свободы не вернется, - заявил адвокат Вячеслав Земчихин.

ИСТОЧНИК KP.RU