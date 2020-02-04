«Ушли и не вернулись»: в Самаре разыскивают двух пропавших девочек

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:42:14+03:00

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В Самаре пропали две несовершеннолетние девушки. Полиция объявила в розыск двух воспитанниц одного из соцучреждений города – 15-летнюю Леру Николаеву и 17-летнюю Надю Борисову. Около семи часов вечера 3 февраля девочки ушли из детского дома и пропали. Где они находятся, пока выяснить не удалось.

Известны приметы девочек. Лере Николаевой на вид 15 лет, она худощавая, рост до 174 см, у нее овальное лицо, волнистые светло-русые волосы до плеч. На животе с левой стороны – шрам длиной 3-4 см. Девочка была одета в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки. Надя Борисова – среднего телосложения, рост 175 см, у нее овальное лицо и русые волосы до плеч. Глаза – карие. Одета она была так же, как подруга.

О местонахождении девочек сотрудники полиции просят сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ПП 10 ОП №1 УМВД России по г. Самаре (846) 956-02-02 или 020. (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU