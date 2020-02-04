Сохрани память о героях навсегда: где в Самаре оцифровать информацию для сайта Память Народа

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:57:16+03:00

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В Самаре в библиотеке Окружного дома офицеров появился пункт оцифровки и загрузки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны на сайт Память Народа. Это можно сделать и самостоятельно, но теперь сотрудники читального зала помогут тем, у кого дома нет компьютера и сканера. В дальнейшем все фотоматериалы станут основой экспозиции мультимедийного музея, который строят в Москве при Главном Храме Вооружённых Сил РФ.

Всех желающих ждут в библиотеке ОДО в понедельник, вторник и четверг с 12.00 до 17.00 и в пятницу с 12.00 до 16.00. Принести можно любые имеющиеся у вас фотографии и другие памятные материалы. Обязательно нужно назвать фамилию и имя участника, год рождения (если он известен). Страничка героя будет создана на сайте https://pamyat-naroda.ru/ Сюда же добавится вся доступная информация из архивов министерства обороны.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Павел Покровский, куратор проекта «Дорога Памяти» в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области

- Мне хочется отметить, что Общественная палата Самарской области принимает активное участие в данном проекте, мы выполняем поручение, которое чётко следует из Послания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. И я считаю, что именно общественность своим участием поможет сохранить ту правду истории, жизни, которая связана с Великой Отечественной войной.

ИСТОЧНИК KP.RU