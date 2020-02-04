Получил субсидию и потребовал мзду: директор колледжа в Самаре попался на взятке

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:57:32+03:00

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В Самаре возбудили уголовное дело на директора одного из городских колледжей. В январе 2019 года он получил 200 тысяч рублей от одного из подрядчиков, который выполнял ремонт в учебном заведении. Деньги директор требовал за подписание акта выполненных работ по госконтракту. Интересно, что деньги на капремонт колледжу предоставило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Мздоимца взяли с поличным в служебном кабинете в момент получения взятки. Следователи изучили все обстоятельства и возбудили против него уголовное дело. Сейчас мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы и штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Кроме того, взяточника лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU