2020-02-04T18:25:01+03:00
Общество

Дешевых билетов в Сочи не ждите? «Победа» все-таки не будет летать в Самару

Лоукостер отменил все планировавшиеся рейсы из нашего города
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
В аэропорту Курумоч уверяют, что на место отказавшегося перевозчика придут другие делающиеВ аэропорту Курумоч уверяют, что на место отказавшегося перевозчика придут другие делающиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Лоукостер «Победа» отказался от полетов в Самару. Это видно из расписания на летний сезон 2020 года, опубликованного на сайте лоукостера. Отмечается, что авиакомпания была вынуждена пойти на эту меру из-за «резкого роста расходов на обслуживание в аэропорту». Помимо Самары в «черный список» угодил также Ростов-на-Дону. До принятия решения об отмене полетов у авиаперевозчика были запланированы рейсы из Самары в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

- Наземное обслуживание в Ростове и Самаре стало для нас настолько дорогим, что на каждого клиента, вылетающего, например, из Ростова, приходилось бы более 2 000 рублей только расходов на аэропортовое обслуживание, - прокомментировал на официальном сайте перевозчика генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков. - А нужно еще прибавить к этому стоимость топлива, работу экипажей, лизинг самолетов и т.д. Нашим клиентам такие цены будут не интересны, поэтому мы приняли решение прекратить полеты в/из Ростова и Самары и увеличить за счет этого частоты по другим маршрутам.

Заметим, ранее представители самарского аэропорта «Курумоч» опровергли информацию о росте стоимости обслуживания, заявив, что речь идет об отмене льгот и скидок из-за прекращения роста пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Такого снега не было сорок лет: в Тольятти побит рекорд по выпавшим осадкам
«Ждем, пока случится беда?»: самарцы пожаловались на состояние моста в Зубчаниновке
Работают в две смены: каркас школы на Мехзаводе практически готов
«Это не врач, а бездушный учетчик денежных знаков»: Дмитрий Азаров раскритиковал самарскую онкологию
Сбил ребенка и уехал: в Самаре ищут свидетелей ДТП
Дешевых билетов в Сочи не ждите? «Победа» все-таки не будет летать в Самару
Получил субсидию и потребовал мзду: директор колледжа в Самаре попался на взятке
Сохрани память о героях навсегда: где в Самаре оцифровать информацию для сайта Память Народа
Самарцам объяснили, как правильно расплачиваться в М-шаттлах, чтобы деньги не сняли дважды
«Ушли и не вернулись»: в Самаре разыскивают двух пропавших девочек
Жителям Самары представили объединенную программу лояльности ВТБ и Почта Банка
Квартира раздора: после четырех лет судебных тяжб в Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Минобороны
Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале
Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детских садах
Подарок под Новый год: в Самаре «соцработница» подсунула пенсионерке билет «банка приколов»
Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"
Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной
Виноват телефон на зарядке? В Тольятти в доме на Офицерской полыхала квартира на 4 этаже
Рискованная поездка: в Самаре на Аэродромной задымился трамвай
В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц
На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда
В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой
В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX
В Тольятти грузовая «Газель» наехала на бордюр и опрокинулась на бок
Самарские ученые разрабатывают конструктор, с помощью которого школьники смогут делать «глаза» наноспутников
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник