Дешевых билетов в Сочи не ждите? «Победа» все-таки не будет летать в Самару

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:25:01+03:00

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Лоукостер «Победа» отказался от полетов в Самару. Это видно из расписания на летний сезон 2020 года, опубликованного на сайте лоукостера. Отмечается, что авиакомпания была вынуждена пойти на эту меру из-за «резкого роста расходов на обслуживание в аэропорту». Помимо Самары в «черный список» угодил также Ростов-на-Дону. До принятия решения об отмене полетов у авиаперевозчика были запланированы рейсы из Самары в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

- Наземное обслуживание в Ростове и Самаре стало для нас настолько дорогим, что на каждого клиента, вылетающего, например, из Ростова, приходилось бы более 2 000 рублей только расходов на аэропортовое обслуживание, - прокомментировал на официальном сайте перевозчика генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков. - А нужно еще прибавить к этому стоимость топлива, работу экипажей, лизинг самолетов и т.д. Нашим клиентам такие цены будут не интересны, поэтому мы приняли решение прекратить полеты в/из Ростова и Самары и увеличить за счет этого частоты по другим маршрутам.

Заметим, ранее представители самарского аэропорта «Курумоч» опровергли информацию о росте стоимости обслуживания, заявив, что речь идет об отмене льгот и скидок из-за прекращения роста пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU