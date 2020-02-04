Сбил ребенка и уехал: в Самаре ищут свидетелей ДТП

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:46:21+03:00

14-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, но это ему не помогло

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Самарские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. ЧП произошло 24 января в 14.06 на ул.Красноармейской. Водитель легковушки, предположительно – «Субару Форестер» ехал от ул.Бр.Коростелевых и около дома №60 сбил подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Сбив 14-летнего мальчика, водитель даже не притормозил. Вдавив педаль газа, нарушитель скрылся с места ДТП. К счастью, мальчик остался жив и даже сумел самостоятельно обратиться в больницу. Оказав ребенку помощь, врачи отпустили его домой.

А полицейские пустились на розыск нарушителя. Всех, кому известно что-то о личности водителя или обстоятельствах ДТП, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)-951-91-21, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU