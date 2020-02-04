«Это не врач, а бездушный учетчик денежных знаков»: Дмитрий Азаров раскритиковал самарскую онкологию

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:15:46+03:00

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Самарский губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал работу поликлиник и онкологической службы региона. Это произошло во время традиционного ежегодного послания жителям и депутатам губдумы 3 февраля. Глава региона заявил о безграмотности и непрофессионализме отдельных медиков и рассказал о пациенте, который обратился в поликлинику №15, чтобы сдать анализы.

Речь шла о самарце, которому в онкоцентре поставили диагноз «онкология», но для госпитализации были необходимы анализы. Однако выдавать направление на лабораторную диагностику в поликлинике №15 ему отказались, мотивируя это тем, что с лечебного учреждения из-за этого якобы спишут деньги.

Глава региона подчеркнул, что на оказание онкологической помощи в Самарской области выделяются дополнительные средства и поручил разобраться с ситуацией руководителю облминздрава Михаилу Ратманову.

ИСТОЧНИК KP.RU