Работают в две смены: каркас школы на Мехзаводе практически готов
Стало известно, как продвигается строительство новой школы на 1200 учеников в микрорайоне «Новая Самара». Как сообщают строители, коробки всех шести корпусов уже готовы, и рабочие приступили к монтажу внутренних прегородок.
- Из графика не выбиваемся, работаем в две смены, все сдадим в срок, - заверил замдиректора по строительству ГК «Финстрой» Константин Лежень.
Напомним, школа состоит из шести трехэтажных корпусов. Сейчас они в одинаковой степени готовности - работы по возведению монолитного каркаса здания почти завершены. Рабочие начали прокладывать инженерные сети и приступили к монтажу системы электроснабжения. А вот отделочные работы начнутся не раньше, чем установятся устойчивые плюсовые температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU