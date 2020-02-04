Работают в две смены: каркас школы на Мехзаводе практически готов

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:47:31+03:00

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Стало известно, как продвигается строительство новой школы на 1200 учеников в микрорайоне «Новая Самара». Как сообщают строители, коробки всех шести корпусов уже готовы, и рабочие приступили к монтажу внутренних прегородок.

- Из графика не выбиваемся, работаем в две смены, все сдадим в срок, - заверил замдиректора по строительству ГК «Финстрой» Константин Лежень.

Напомним, школа состоит из шести трехэтажных корпусов. Сейчас они в одинаковой степени готовности - работы по возведению монолитного каркаса здания почти завершены. Рабочие начали прокладывать инженерные сети и приступили к монтажу системы электроснабжения. А вот отделочные работы начнутся не раньше, чем установятся устойчивые плюсовые температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU