Обещала помочь с правами: самарчанку задержали за посредничество в получении взятки

4 Февр. 2020 2020-02-04T22:01:49+03:00

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Оперативники задержали 31-летнюю жительницу Самары. Ее обвиняют в посредничестве при получении взятки. По версии правоохранителей женщина разместила в интернете объявление, где обещала помощь в оформлении водительского удостоверения за деньги. Ее выдал случай – один из потенциальных клиентов, пообщавшись с мнимой посредницей, понял, что она предлагает ему стать участником незаконной схемы и склоняет передать ей взятку в 35 тысяч рублей для передачи должностному лицу. Молодой человек заявление в полицию. В результате оперативники задержали подозреваемую, а следователи возбудили против нее уголовное дело. Теперь самарчанка может провести в тюрьме до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU