Такого снега не было сорок лет: в Тольятти побит рекорд по выпавшим осадкам

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:28:19+03:00

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Зима-2020 не устает изумлять самарцев погодными аномалиями – на этот раз самарские синоптики зафиксировали превышение рекордных показателей по количеству выпавших за сутки осадков. По данным Приволжского УГМС, во время мокрого снегопада в понедельник, 3 февраля, максимальный объем выпавших осадков зафиксировали метеостанции 10 населенных пунктов. В их число вошли Самара, Челно0Вершины, Сызрань, Серноводск, Тольятти, Новодевичье, Клявлино, Кинель-Черкассы, Большая Глушица и Авангард.

Самое большое количество выпавших осадков зафиксировали в Самаре – 20,1 мм! Это на 8,1 мм выше предыдущего максимума, зарегистрированного в 2015 году. В Челно-Вершинах прошлый рекорд был превышен сразу в три раза – 12,8 мм вместо 4,4мм. А в Тольятти такого снега не было уже 41 год – в последний раз рекордный снегопад 3 февраля здесь фиксировали в 1079 году, причем тогда снега выпало в полтора раза меньше.

В то же время синоптики предупреждают - на регион надвигается холодный фронт. Из-за похолодания на дорогах образуется сильный гололед, поэтому лучше соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU