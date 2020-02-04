«Ждем, пока случится беда?»: самарцы пожаловались на состояние моста в Зубчаниновке

4 Февр. 2020 2020-02-04T20:38:14+03:00

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Самарцы в соцсетях жалуются на состояние моста в Зубчаниновке.

- Мост в Зубчаниновке перед постом. Наверное, ждём когда случится очередная беда, - написал Сергей Банников, прикрепив красноречивое фото.

На фотокарточке явственно видны глубокие ямы прямо посреди проезжей части. Другие горожане не остались в стороне от обсуждения животрепещущей темы. Одни поделились лайфхаком – ездить по этому участку только на первой передаче, другие посоветовали заранее готовить запаски. По свидетельствам очевидцев, проблема с дорожным покрытием на мосту началась еще летом, но тогда там была только одна яма в среднем ряду. Сейчас же от асфальта мало что осталось.

- Если убрать машины, то картинка как после войны! – восклицает Артем Овчаров.

Водители просят городские власти обратить внимание на плачевное состояние дороги, а надзорные органы, в том числе прокуратуру – на то, как расходуются бюджетные средства, выдленные на ремонт городских магистралей.

«Комсомолка» отправит запросы в профильные ведомства и будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU