«Ждем, пока случится беда?»: самарцы пожаловались на состояние моста в Зубчаниновке
Самарцы в соцсетях жалуются на состояние моста в Зубчаниновке.
- Мост в Зубчаниновке перед постом. Наверное, ждём когда случится очередная беда, - написал Сергей Банников, прикрепив красноречивое фото.
На фотокарточке явственно видны глубокие ямы прямо посреди проезжей части. Другие горожане не остались в стороне от обсуждения животрепещущей темы. Одни поделились лайфхаком – ездить по этому участку только на первой передаче, другие посоветовали заранее готовить запаски. По свидетельствам очевидцев, проблема с дорожным покрытием на мосту началась еще летом, но тогда там была только одна яма в среднем ряду. Сейчас же от асфальта мало что осталось.
- Если убрать машины, то картинка как после войны! – восклицает Артем Овчаров.
Водители просят городские власти обратить внимание на плачевное состояние дороги, а надзорные органы, в том числе прокуратуру – на то, как расходуются бюджетные средства, выдленные на ремонт городских магистралей.
«Комсомолка» отправит запросы в профильные ведомства и будет следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU