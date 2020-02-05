В Самарской области на ж/д переезде грузовой поезд протаранил легковушку: пострадали два человека

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:05:48+03:00

Машинист пытался избежать столкновения, но ему это не удалось

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Во вторник, 4 февраля, на железной дороге в Самарской области произошло ДТП. В 18:56 на железнодорожном переезде 1051 км участка Кинель - Безенчук столкнулись легковушка и грузовой поезд.

- Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В результате произошедшего пострадали два человека: водитель и пассажир легковушки. По предварительным данным, их доставили в больницу. Как отмечают в КбшЖД, ДТП на движение пассажирских поездов не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU