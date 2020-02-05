Тольяттинская «Лада» в серии буллитов уступила казанскому «Барсу»

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:33:41+03:00

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Во вторник, 4 февраля, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местная «Лада» и казанский «Барс». К сожалению, тольяттинцам не удалось обыграть гостей.

Счет в матче на 7 минуте открыли хоккеисты «Барса». В авторы гола записали Ивана Емеца, хотя на самом деле собственные ворота поразил защитник «Лады». Тольяттинцы отыгрались на 25 минуте. Отличился Андрей Сигарев. На 39 минуте вновь вырвались вперед гости. Сравнять счет игрокам «Лады» удалось в третьем периоде. Автором гола стал Филипп Толузаков. В овертайме выявить победителя не удалось. Судьба матча решилась в серии буллитов. Точнее оказались казанцы. В итоге «Лада» проиграла со счетом 2:3.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в четверг, 6 февраля. На своем льду она встретится с ХК «Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU