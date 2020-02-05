2020-02-05T08:49:43+03:00
Происшествия

В Жигулевске разбойник в медицинской маске напал с ножом на автомойку

Преступник забрал всю наличность и сотовый телефон сотрудника предприятия
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомойку обчистил стажер, который только недавно устроился туда на работуАвтомойку обчистил стажер, который только недавно устроился туда на работуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в Жигулевске произошло разбойное нападение на автомойку. Неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая сотруднику заведения ножом, похитил наличку и сотовый телефон.

- Полицейские выяснили, что за два дня до происшествия на предприятие пришел работать стажер. Знал его только владелец. Стражи порядка предположили, что к преступлению может быть причастен именно этот молодой человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Под подозрение попал 23-летний парень, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и с октября 2019 года состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Октябрьска. Сотрудники полиции задержали молодого человека в тот же день возле его дома.

Парень признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что хотел потратить деньги на собственные нужды. В его квартире полицейские нашли похищенный телефон, часть денег и нож. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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