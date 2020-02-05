Озолотился на святом: в Самаре грабитель украл у мужчины православный крест
Полицейские Самары задержали подозреваемого в крупной краже. Пострадал 48-летний местный житель. Он находился в одном из увеселительных заведений города, где познакомился с неким мужчиной. В какой-то момент они вышли на свежий воздух, а новый друг внезапно сорвал с шеи горожанина крест с золотой цепочкой. Сумма награбленного достигла 85 тысяч рублей.
– Благодаря комплексу проведенных мероприятий, спустя чуть более часа после поступления заявления в полицию, подозреваемого задержали. Им оказался безработный мужчина 1984 года рождения, который ранее был судим, – говорится в сообщении областного главка.
Мужчина признал свою вину. Он заявил, что его сразу привлекли украшения пострадавшего, потому он и завел с ним знакомство. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.
Ограбление мужчины в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU