2020-02-05T09:23:34+03:00
Происшествия

Озолотился на святом: в Самаре грабитель украл у мужчины православный крест

Теперь злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Грабитель сорвал с шеи самарца цепочку с крестомГрабитель сорвал с шеи самарца цепочку с крестомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары задержали подозреваемого в крупной краже. Пострадал 48-летний местный житель. Он находился в одном из увеселительных заведений города, где познакомился с неким мужчиной. В какой-то момент они вышли на свежий воздух, а новый друг внезапно сорвал с шеи горожанина крест с золотой цепочкой. Сумма награбленного достигла 85 тысяч рублей.

– Благодаря комплексу проведенных мероприятий, спустя чуть более часа после поступления заявления в полицию, подозреваемого задержали. Им оказался безработный мужчина 1984 года рождения, который ранее был судим, – говорится в сообщении областного главка.

Мужчина признал свою вину. Он заявил, что его сразу привлекли украшения пострадавшего, потому он и завел с ним знакомство. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.

Ограбление мужчины в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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