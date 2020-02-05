Хоккеисты ЦСК ВВС уступили в домашнем матче по буллитам «Рязани»

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:33:31+03:00

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Вчера, 4 февраля, в Самаре состоялась очередная игра Высшей хоккейной лиги, в рамках которой ЦСК ВВС принимал на своем льду «Рязань».

Матч получился настолько упорным, что команды на протяжении всех трех периодов не могли забросить друг другу ни одной шайбы. В овертайме соперники также оставили ворота друг друга в неприкосновенности.

Решать исход поединка предстояло по буллитам. Там удачливее оказались гости. 0:1 – итоговый счет в пользу «Рязани».

– ЦСК ВВС занимает 16-е место в турнирной таблице ВХЛ. Следующая игра состоится 10 февраля в Самаре. Соперником станет «Ценг Тоу», – говорится в сообщении пресс-службы «летчиков».

ИСТОЧНИК KP.RU