Хоккеисты ЦСК ВВС уступили в домашнем матче по буллитам «Рязани»
Вчера, 4 февраля, в Самаре состоялась очередная игра Высшей хоккейной лиги, в рамках которой ЦСК ВВС принимал на своем льду «Рязань».
Матч получился настолько упорным, что команды на протяжении всех трех периодов не могли забросить друг другу ни одной шайбы. В овертайме соперники также оставили ворота друг друга в неприкосновенности.
Решать исход поединка предстояло по буллитам. Там удачливее оказались гости. 0:1 – итоговый счет в пользу «Рязани».
– ЦСК ВВС занимает 16-е место в турнирной таблице ВХЛ. Следующая игра состоится 10 февраля в Самаре. Соперником станет «Ценг Тоу», – говорится в сообщении пресс-службы «летчиков».
ИСТОЧНИК KP.RU