В гости к Черепашкам-ниндзя: в Самарской области мужчина воровал канализационные люки
Подозреваемого быстро «приняли» сотрудники Росгвардии
Росгвардейцы остановили похитителя канализационных люковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноармейском районе Самарской области произошел необычный случай. Неизвестный на своем автомобиле проник на закрытую территорию. На просьбу охранника покинуть ее, мужчина не реагировал. На место были вызваны правоохранители.
– Патрульные обнаружили мужчину, который снимал с колодцев чугунные люки и грузил в свой автомобиль. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего злоумышленника, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Мужчина был передан полицейским, которые завели на него уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU