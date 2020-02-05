В гости к Черепашкам-ниндзя: в Самарской области мужчина воровал канализационные люки

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:57:23+03:00

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В Красноармейском районе Самарской области произошел необычный случай. Неизвестный на своем автомобиле проник на закрытую территорию. На просьбу охранника покинуть ее, мужчина не реагировал. На место были вызваны правоохранители.

– Патрульные обнаружили мужчину, который снимал с колодцев чугунные люки и грузил в свой автомобиль. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего злоумышленника, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Мужчина был передан полицейским, которые завели на него уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU