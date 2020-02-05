В Сызрани жители нескольких домов из-за утечки остались без холодной и горячей воды

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:09:22+03:00

Сроки окончания ремонтных работ пока не известны

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Вечером во вторник, 4 февраля, в Сызрани произошло коммунальное ЧП. На проспекте Гагарина в районе дома № 22 было выявлена течь из земли. В итоге жители нескольких домов остались без холодной и горячей воды.

- Без холодного водоснабжения: проспект Гагарина, 16, 18, 20, 22, 28, 30. Также из-за отсутствия холодной воды МУП «ЖЭС» остановило ЦТП № 7, - сообщили в пресс-службе мэрии Сызрани.

Так, без горячей воды теперь сидят жители следующий домов: проспект Гагарина, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 25, 25А, 28, 30, и ТСЖ «Сахалинец» на проспект Гагарина, 27А. Сроки окончания ремонтных работ пока не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU