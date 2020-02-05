В Жигулевске на трассе разбились три грузовика: пострадали два человека

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:50:21+03:00

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Полицейские разбираются в деталях серьезного ДТП, которое произошло утром во вторник, 4 февраля, в Жигулевске. Примерно в 9:10 там столкнулись три грузовика: МАЗ, «Урал» и «ЭД 405».

- 31-летний водитель МАЗа, двигаясь по трассе «Урал» — Поляна — Ширяево», не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим грузовиком под управлением 37-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Следом за МАЗом ехал «Урал», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Он не смог избежать столкновения и врезался в «ЭД 405». В результате случившегося пострадали два человека: водитель грузовика «ЭД 405» и водитель МАЗа. Первого госпитализировали, а второму медики назначили амбулаторное лечение.

Один из водителей получил серьезные травмыФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU