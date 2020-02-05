Самарский пенсионер подаст в суд на управляющую компанию, которая выставила ему счет в несколько раз больше обычного

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:57:17+03:00

В декабре Шестой кассационный суд вынес решение по этому делу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Но вот беда: мужчина говорит, что его дело потерялось где-то между двух судов

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Михаил Акулов перед выходом на пенсию приобрел в Красноярском районе небольшой домик с участком - чтобы летом там отдыхать, внуков на свежий воздух вывозить. Договор на поставку воды и прочих благ цивилизации был заключен с местной управляющей компанией.

- Каждый год суммы в квитанциях были разные: то 400-500 рублей, то 1500 рублей, но я молча платил, суммы-то не слишком большие, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Михаил Акулов. - А тут летом представители компании заявились ко мне на участок, когда меня не было. Моим родственникам они не смогли внятно объяснить, что им нужно, ходили по участку, матерились. И это притом, что рядом были мои внуки. А потом мне пришла квитанция, в которой сумма значилась в несколько раз больше обычного.

В этот раз разгневанный пенсионер потребовал обоснования повышения, извинений за вторжение на его участок, и его конфликт с управляющей компанией в итоге «перетек» в судебную плоскость.

Дело уже рассматривали мировой суд Красноярского района, Самарский областной и Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Согласно материалам дела, МУП «Коммунальник» в судебном порядке просило у судов взыскать с Акулова плату за коммунальные услуги, которые компания ему оказывала в период с 1 мая 2018 года по 31 мая 2019 года, сумма долга - около 7 тысяч рублей.

В Шестом кассационном суде Акулов просил отменить самое первое судебное решение, потому что изначально дело рассматривал не тот суд, который, по его мнению, должен был разбираться в обстоятельствах этого дела.

Шестой кассационный суд вновь оставил все, как есть, и теперь Акулов собирается искать правды в Верховном суде.

- Вот только оригиналы документов где-то потерялись между двумя судами, - говорит пенсионер.

Пока он пытается найти материалы дела, спорную сумму с его счета уже списали.

ИСТОЧНИК KP.RU