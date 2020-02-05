От золота только порча: в Самаре «колдуньи» избавили женщину от бед и драгоценностей
В конце января в Самаре произошло дерзкое ограбление. 40-летняя женщина стала жертвой двух мошенниц. С одной из них пострадавшая познакомилась в подъезде. Злоумышленница представилась обладательницей магических навыков, пообещала женщине решить все личные проблемы и снять порчу.
В ходе обряда все золотые украшения и деньги необходимо было завернуть в простыню и убрать на шкаф, потому что от них идет негативное излучение. Жертва мошенницам поверила и последовала их довольно странным советам. После нескольких «волшебных манипуляций» ни колдуний, ни ценностей в доме не осталось.
Награбленное подозреваемые поделили поровнуФото: ГУ МВД России по Самарской области
- Оперативники выяснили, что подозреваемые после совершения мошенничества уехали в Пензенскую область. В ходе проведения оперативных мероприятий одна из женщин была задержана по месту проживания в Кузнецке. Вторая задержана при попытке покинуть населенный пункт на железнодорожном вокзале Кузнецка, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанными оказались две безработные 36-летние дамы. Одна из них прописана в Кабардино-Балкарской республике, другая – в Ульяновской области. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы. Часть ювелирных украшений удалось вернуть потерпевшей.
Задержанные могут быть осуждены на пять летФото: ГУ МВД России по Самарской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Поводи по груди и денежку принеси»: в Самаре мошенница заработала больше миллиона на фокусах с «черными» яйцами
Дарья Козловская вместе с сообщницей провернула как минимум три аферы, прежде чем попалась полиции. «КП»-Самара» стали известны подробности похождений «бабушки с яйцом» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU