От золота только порча: в Самаре «колдуньи» избавили женщину от бед и драгоценностей

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:59:22+03:00

Ювелирные украшения и деньги, по словам злоумышленниц, притягивало порчу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавшая сама не поняла, как лишилась всех ювелирных ценностей, просто пустив на порог двух «волшебниц»

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В конце января в Самаре произошло дерзкое ограбление. 40-летняя женщина стала жертвой двух мошенниц. С одной из них пострадавшая познакомилась в подъезде. Злоумышленница представилась обладательницей магических навыков, пообещала женщине решить все личные проблемы и снять порчу.

В ходе обряда все золотые украшения и деньги необходимо было завернуть в простыню и убрать на шкаф, потому что от них идет негативное излучение. Жертва мошенницам поверила и последовала их довольно странным советам. После нескольких «волшебных манипуляций» ни колдуний, ни ценностей в доме не осталось.

Награбленное подозреваемые поделили поровнуФото: ГУ МВД России по Самарской области

- Оперативники выяснили, что подозреваемые после совершения мошенничества уехали в Пензенскую область. В ходе проведения оперативных мероприятий одна из женщин была задержана по месту проживания в Кузнецке. Вторая задержана при попытке покинуть населенный пункт на железнодорожном вокзале Кузнецка, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанными оказались две безработные 36-летние дамы. Одна из них прописана в Кабардино-Балкарской республике, другая – в Ульяновской области. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы. Часть ювелирных украшений удалось вернуть потерпевшей.

Задержанные могут быть осуждены на пять летФото: ГУ МВД России по Самарской области

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ИСТОЧНИК KP.RU