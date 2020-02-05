Рядом со Струковским садом в Самаре могут снести здание банка

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:13:19+03:00

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В Арбитражном суде Самарской области будет рассмотрено дело по признанию нежилым здания рядом со Струковским садом. С исковым заявлением против «АктивКапиталБанка», который в марте 2018 года лишился лицензии, обратилась компания «Самарские строительные технологии». Речь идет о строении на улице Красноармейской, 1.

– «ССТ» требует, чтобы постройку признали самовольной, а также в течение шести месяцев снесли ее. В случае отказа банка, истец готов сделать это самостоятельно, но расходы оплатит ответчик, – говорится в документах на сайте Арбитражного суда.

Ближайшее заседание намечено на 13 февраля. Отметим, что в этом строении также располагаются магазины стройматериалов, бар и офисные помещения организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU