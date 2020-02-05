Грядут морозы: в Самарской области похолодает до -20 градусов
Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближашие дни. Так, уже завтра, 6 февраля, в регионе ожидается похолодание до -14 градусов в ночное время. Возможны осадки в виде снега, изморози, местами гололедица.
В пятницу и субботу днем будет держаться облачная с прояснениями погода, а столбик термометра опустится до -13 градусов.
– В ночное время ожидается сильное похолодание. 8 февраля температура воздуха будет составлять -15...-20 °C. Местами будет выпадать небольшой, в отдельных районах умеренный снег, – сообщили синоптики.
При этом общая средняя температура воздуха в феврале превышает норму на 8,5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU