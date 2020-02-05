На 3-ей просеке в Самаре построят дом на 200 квартир комфорт-класса

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:50:11+03:00

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Вчера, 4 февраля, состоялось выездное заседание комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям думы Самары. В ходе работы депутаты посетили будущую строительную площадку на 3-ей просеке. Там в ближайшее время начнется возведение 8-9-этажных домов комфорт-класса.

– Всего в здании будет порядка 200 квартир. Застройщик уверяет, что все работы ведутся в полном соответствии с законом, – говорится на сайте думы.

Также сообщается, что на каждую квартиру будет предусмотрено одно машиноместо. Ранее стало известно, что вопрос парковки очень остро стоит в районе Ипподрома. Для решения этой проблемы там могут построить как подземный, так и надземный паркинг.

ИСТОЧНИК KP.RU