2020-02-05T14:04:58+03:00
Общество

В самарском поселке Управленческий появится скейт-парк

Кроме того, обновят сквер Овчарова
Владислав КИРСАНОВ
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Все работы стартуют в 2020 году ФОТО: Администрация СамарыВсе работы стартуют в 2020 году ФОТО: Администрация Самары
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Глава Самары Елена Лапушкина посетила Красноглинский район города. Она осмотрела территории, которые ждет благоустройство в текущем году.

– На одной из площадок в поселке Управленческий появится скейт-парк, о котором давно мечтают жители, – сообщили в администрации города.

Также стартует разработка проекта реконструкции Дома культуры «Искра» в поселке Красная Глинка. В Прибрежном будет обустроена и обновлена территория сквера Овчарова. Там появятся тренажеры и спортивные площадки для футбола, волейбола и хоккея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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