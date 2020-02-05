Стали известны подробности столкновения такси и трамвая на Ново-Вокзальной в Самаре

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:18:33+03:00

Из-за ДТП с трамваем и такси было затруднено движение транспорта Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В полиции рассказали подробности ДТП с участием трамвая и такси марки Hyundai Solaris в Самаре. Напомним, они столкнулись вечером во вторник, 4 февраля, на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Нагорной.

- По предварительной информации, водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы Черемшанской в направлении улицы Ставропольской, решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу трамваю, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В аварии пострадал человек. Травмы получила пассажирка такси. Ее госпитализировали. Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося. В соцсетях горожане пишут, что на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Нагорной уже давно пора установить светофор. По их словам, на этом участке нередко происходят аварийные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU