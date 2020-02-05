2020-02-05T14:40:10+03:00
Общество

Торговал подпольно: у жителя Самары изъяли 7500 литров незаконной незамерзайки

Чтобы скрыть свою деятельность, мужчина предложил полицейскому взятку
Владислав КИРСАНОВ
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Жидкость в пятилитровках была изъята и отправлена на экспертизуЖидкость в пятилитровках была изъята и отправлена на экспертизуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары установили, что в одном из складов в Кировском районе города незаконно хранится стеклоомывающая жидкость. Владелец 7500 литров незамерзайки попросил сотрудника внутренних органов закрыть глаза на это. За данную услугу он предложил полицейскому вознаграждение в 50 тысяч рублей.

– О данном факте сотрудник незамедлительно доложил руководству. 47-летний индивидуальный предприниматель был задержан, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Вся продукция была изъята и отправлена на экспертизу. А на подозреваемого в СУ СК по Самарской области завели уголовное дело по статье «Дача взятки». Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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