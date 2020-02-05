Торговал подпольно: у жителя Самары изъяли 7500 литров незаконной незамерзайки

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:40:10+03:00

Жидкость в пятилитровках была изъята и отправлена на экспертизу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Самары установили, что в одном из складов в Кировском районе города незаконно хранится стеклоомывающая жидкость. Владелец 7500 литров незамерзайки попросил сотрудника внутренних органов закрыть глаза на это. За данную услугу он предложил полицейскому вознаграждение в 50 тысяч рублей.

– О данном факте сотрудник незамедлительно доложил руководству. 47-летний индивидуальный предприниматель был задержан, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Вся продукция была изъята и отправлена на экспертизу. А на подозреваемого в СУ СК по Самарской области завели уголовное дело по статье «Дача взятки». Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU