Торговал подпольно: у жителя Самары изъяли 7500 литров незаконной незамерзайки
Полицейские Самары установили, что в одном из складов в Кировском районе города незаконно хранится стеклоомывающая жидкость. Владелец 7500 литров незамерзайки попросил сотрудника внутренних органов закрыть глаза на это. За данную услугу он предложил полицейскому вознаграждение в 50 тысяч рублей.
– О данном факте сотрудник незамедлительно доложил руководству. 47-летний индивидуальный предприниматель был задержан, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Вся продукция была изъята и отправлена на экспертизу. А на подозреваемого в СУ СК по Самарской области завели уголовное дело по статье «Дача взятки». Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU