2020-02-05T15:10:33+03:00
Общество

Фестиваль крафтовых сыров пройдет в самарском Агропарке

Всех пришедших ожидает развлекательная программа
Владислав КИРСАНОВ
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Гости события смогут не только попробовать, но и приготовить различные блюда из сыраГости события смогут не только попробовать, но и приготовить различные блюда из сыраФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Самаре пройдет фестиваль крафтовых сыров «Самарский пармезан». Он состоится в субботу, 8 февраля, в Агропарке, что находится рядом со стадионом «Самара Арена».

– Всех посетителей ждут дегустация сыров, мастер-классы от сыроваров, шаржи от стрит-арт художника, викторины, подарки и сувениры, – сообщают организаторы.

Мероприятие начнется в 12 часов. Все желающие смогут приобрести продукты самарских производителей, приготовить итальянскую пасту, попробовать жареный халуми и фондю. Также гостей фестиваля ждет беспроигрышная лотерея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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