Самарский губернатор вместе с учеными и членами правительства РФ обсудит развитие образования и подготовку кадров

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:41:41+03:00

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В среду, 5 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится в командировке в Москве. Там он вместе с учеными, главами регионов и членами правительства РФ принимает участие в работе по подготовке предложений для совместного заседания президиума Госсовета и совета при президенте по науке и образованию. Целями этого мероприятия станут обсуждение приоритетов и способов развития образования, повышения роли регионов в подготовке кадров для экономики и соцсферы. Всеми этими вопросами активно занимается и Самарская область.

- В Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани благодаря мерам господдержки созданы особые условия для развития новых производств. Поэтому важно, чтобы система профобразования поддерживала их развитие, обеспечивала подготовку высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями предприятий. Эта работа с таким же вниманием должна быть продолжена и в будущем, - отметил в своем послании жителям глава региона.

Как отмечают в областном правительстве, в прошлом году была обновлена материально-техническая база в 42 учреждения среднего профессионального образования. Сейчас в регионе работают 25 вузов, где преподают более 5 тысяч кандидатов наук, профессоров и доцентов, которые обучают 94,5 тысяч студентов. Также в Самарской области вовсю идет процесс омоложения кадров. Теперь средний возраст вновь назначенных руководителей составляет менее 45 лет. Кроме того, в регионе развивают единую систему по выявлению и развитию творчески одаренной в сфере науки и техники молодежи. В 2019 году в губернии также был создан Научно-образовательный центр, который имеет все шансы получить федеральный статус. Весной 2020 года заявка региона примет участие в соответствующем конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU