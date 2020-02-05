"Пациенты чувствуют поддержку губернатора": Советник Дмитрия Азарова высказалась о его послании

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:53:57+03:00

По ее мнению глава региона сегодня активно вникает во все вопросы развития медицины

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Советник губернатора Самарской области Ирина Скупова проанализировала Послание Дмитрия Азарова в адрес жителей и депутатов областной Думы. Важным аспектом речи главы региона стал вопрос здравоохранения.

Сейчас в лечебные заведения регулярно поставляют самое новое оборудование. В далеких селах есть возможность получить своевременную и качественную помощь. Это возможно благодаря работе фельдшерско-акушерских пунктов, которые работают во всех точках области, где проживает более 100 человек.

В текущем году намечено строительство и модернизация еще 23 ФАПов. Уже открыто три новые больницы, кроме них два сосудистых центра. Снижается смертность в Самарской области, растет эффективность и доступность диспансеризации.

– Все приложенные усилия дают эффект. По данным минздрава губернии, не просто удалось снизить смертность, удалось сохранить жизни на 1200 человек больше, чем в 2018 году, – заявил Дмитрий Азаров.

По мнению Ирины Скуповой, поддержка главы региона осуществляется повсеместно: ее чувствуют и медики, и пациенты. Этому способствует развитие диспансеризации, развитие телемедицины и санитарной авиации. Также в плюс идет и жилье для медицинских работников.

Ирина Скупова вспомнила, как Дмитрий Азаров отреагировал на происшествие в самарской поликлинике. Там гражданину отказали в направлении в онкоцентр, аргументировав это тем, что деньги за лечение снимут с их учреждения. Губернатор подчеркнул, что государство отправляет огромные средства на лечение и профилактику онкозаболеваний.

– Дмитрий Азаров очень остро чувствует такую несправедливость. Это очень важно. Также имеет значение, что это единичный, конкретный случай, он не распространяется на всех врачей. К ним губернатор относится с огромным уважением, – заявила Ирина Скупова.

ИСТОЧНИК KP.RU