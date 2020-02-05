2020-02-05T15:53:57+03:00
Политика

"Пациенты чувствуют поддержку губернатора": Советник Дмитрия Азарова высказалась о его послании

По ее мнению глава региона сегодня активно вникает во все вопросы развития медицины
Егор ТКАЧЕНКО
Поделиться:
Ирина Скупова отметила, что Дмитрий Азаров относится к врачам с огромным уважением ФОТО: Правительство Самарской областиИрина Скупова отметила, что Дмитрий Азаров относится к врачам с огромным уважением ФОТО: Правительство Самарской области
Изменить размер текста:

Советник губернатора Самарской области Ирина Скупова проанализировала Послание Дмитрия Азарова в адрес жителей и депутатов областной Думы. Важным аспектом речи главы региона стал вопрос здравоохранения.

Сейчас в лечебные заведения регулярно поставляют самое новое оборудование. В далеких селах есть возможность получить своевременную и качественную помощь. Это возможно благодаря работе фельдшерско-акушерских пунктов, которые работают во всех точках области, где проживает более 100 человек.

В текущем году намечено строительство и модернизация еще 23 ФАПов. Уже открыто три новые больницы, кроме них два сосудистых центра. Снижается смертность в Самарской области, растет эффективность и доступность диспансеризации.

– Все приложенные усилия дают эффект. По данным минздрава губернии, не просто удалось снизить смертность, удалось сохранить жизни на 1200 человек больше, чем в 2018 году, – заявил Дмитрий Азаров.

По мнению Ирины Скуповой, поддержка главы региона осуществляется повсеместно: ее чувствуют и медики, и пациенты. Этому способствует развитие диспансеризации, развитие телемедицины и санитарной авиации. Также в плюс идет и жилье для медицинских работников.

Ирина Скупова вспомнила, как Дмитрий Азаров отреагировал на происшествие в самарской поликлинике. Там гражданину отказали в направлении в онкоцентр, аргументировав это тем, что деньги за лечение снимут с их учреждения. Губернатор подчеркнул, что государство отправляет огромные средства на лечение и профилактику онкозаболеваний.

– Дмитрий Азаров очень остро чувствует такую несправедливость. Это очень важно. Также имеет значение, что это единичный, конкретный случай, он не распространяется на всех врачей. К ним губернатор относится с огромным уважением, – заявила Ирина Скупова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновник из Самарской области заработал 1 млн рублей на приемке ремонта в детсадах
«Бездушный учетчик денежных знаков»: в Самаре уволят главврача 15-й поликлиники
Таинственно исчезнувшего Владимира Белоглазова теперь ищут и в других регионах
В центре Самары появились четыре новых памятника архитектуры
Сегодня ночью в Самаре начнется ямочный ремонт на Московском шоссе
"Пациенты чувствуют поддержку губернатора": Советник Дмитрия Азарова высказалась о его послании
"Теперь можно и за пятым!" Многодетные семьи Самарской области оценили новые меры поддержки
Самарский губернатор вместе с учеными и членами правительства РФ обсудит развитие образования и подготовку кадров
Фестиваль крафтовых сыров пройдет в самарском Агропарке
Торговал подпольно: у жителя Самары изъяли 7500 литров незаконной незамерзайки
Стали известны подробности столкновения такси и трамвая на Ново-Вокзальной в Самаре
В самарском поселке Управленческий появится скейт-парк
На 3-ей просеке в Самаре построят дом на 200 квартир комфорт-класса
Николай Игнатьев: «В послании губернатора даны важные сигналы деловому сообществу Самарской области»
Грядут морозы: в Самарской области похолодает до -20 градусов
Появилось фото с места столкновения пикапа и тепловоза на ж/д переезде в Самарской области
Спастись от транспортного коллапса: в Самаре может появиться подземный паркинг в районе Ипподрома
Рядом со Струковским садом в Самаре могут снести здание банка
От золота только порча: в Самаре «колдуньи» избавили женщину от бед и драгоценностей
Самарцам предлагают выбрать самую романтичную пару животных зоопарка
Самарский пенсионер подаст в суд на управляющую компанию, которая выставила ему счет в несколько раз больше обычного