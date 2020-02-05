"Теперь можно и за пятым!" Многодетные семьи Самарской области оценили новые меры поддержки

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:44:57+03:00

В семье Лазарь, где воспитывают четверых детей, рассказали о своем отношении к тезисам, прозвучавшим в послании губернатора и президента

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Многодетные семьи из Самары оценили новые меры поддержки, которые они получат благодаря инициативам президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в своем послании. Задачи, поставленные главой государства, уже начали решать в Самаре. В своем обращении к жителям и депутатам губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в регионе уже создана целая система мер поддержки семьям с детьми.

- В 2019 году из федерального и регионального бюджетов получили помощь более 100 тысяч таких семей. Расходы составили 7,2 миллиарда рублей, - отметил он. В этом же году в Самарской области получат выплаты на детей в размере 5357 рублей семьи, в которых доход на человека меньше прожиточного минимума. По предварительным расчетам в этом году ее будут получать 60 тысяч семей. На это потребуется 3,8 млрд. рублей.

Семья Лазарь, в которой воспитывают четверых детей, считает, что эти шаги обязательно оценят многодетные региона. Они считают, что раньше к подобным семьям относились не очень хорошо, а сейчас меры поддержки беспрецедентны.

- Как опытный отец, я могу оценить современные меры социальной поддержки – они сегодня очень весомые. А прослушав Послание губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, мы поняли, что в 2020 году государственная поддержка семей с детьми станет еще более ощутимой. Послания Президента России и губернатора Самарской области звучат в унисон. Например, с января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, - поделился своим мнением Владислав Лазарь.

ИСТОЧНИК KP.RU