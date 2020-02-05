В центре Самары появились четыре новых памятника архитектуры

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:29:29+03:00

В реестр объектов культурного наследия вошли несколько домов в Самаре и Сызрани Фото: Яндекс.Карты

Под охраной теперь находятся здания на улицах Фрунзе, Садовой и Арцыбушевской

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В центре Самары еще четыре старинных дома признали памятниками архитектуры. Их внесли в реестр памятников культурного наследия регионального значения. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Так, в список памятников архитектуры вошли дом муллы Мельзетдинова на улице Фрунзе, 29, который был построен в 1874 году; два дома Фокиных на Садовой, 226/Маяковского, 34-36, которые относятся к 1903-1915 годам постройки; и дом Малыгиных и Ливенштерн на улице Арцыбушевской, 57а, возведенный в 1889-1915 годах.

Кроме того, под охрану попали два здания в Сызрани. Это дом почетного гражданина Соплякова на улице Ульяновской, 20А и жилой дом начала ХХ века на улице Ульяновской, 64.

ИСТОЧНИК KP.RU