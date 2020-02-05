Чиновник из Самарской области заработал 1 млн рублей на приемке ремонта в детсадах
В Отрадном был задержан руководитель муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы города Отрадный Самарской области». Мужчина подозревается во взятке в особо крупном размере.
– По версии следствия, чиновник получил 1 миллион рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление оплаты на ремонт двух детских садов, – говорится в сообщении прокуратуры региона.
Теперь этим делом займется суд. Помимо крупного штрафа, подозреваемому грозит тюремное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU