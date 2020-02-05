Чиновник из Самарской области заработал 1 млн рублей на приемке ремонта в детсадах

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:54:33+03:00

Ремонт двух детских садов в Отрадном был принят при помощи денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь ему предстоит предстать перед судом

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В Отрадном был задержан руководитель муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы города Отрадный Самарской области». Мужчина подозревается во взятке в особо крупном размере.

– По версии следствия, чиновник получил 1 миллион рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление оплаты на ремонт двух детских садов, – говорится в сообщении прокуратуры региона.

Теперь этим делом займется суд. Помимо крупного штрафа, подозреваемому грозит тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU