2020-02-05T17:35:22+03:00
Общество

Раздолье для каратистов и бойцов ММА: в Тольятти заработал новый спорткомплекс

Объект построен по самым современным стандартам менее чем за год
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
"Союз" ждет гостей ФОТО: администрация Тольятти"Союз" ждет гостей ФОТО: администрация Тольятти
Изменить размер текста:

Заниматься спортом в Автомобильной столице стало еще удобнее. С 3 февраля в Тольятти открыл свои двери для посетителей ФСК "Союз".

- Он появился в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". Комплекс построен по самым современным стандартам менее чем за год, - рассказывают в администрации города.

Объект готовили для СДЮШОР № 8 "Союз". Именно учащиеся этого заведения стали первыми посетителями нового комплекса. Они занимаются здесь по четырем видам единоборств: каратэ, рукопашный бой, тхэквондо и ММА. Это вполне удобно, ведь в "Союзе" имеется большой зал с разложенными татами. В тренажерном зале часть помещения также отведена для занятий бойцов.

В управлении физкультуры и спорта отметили, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы и другие граждане могли тут заниматься. В частности, речь идет о пенсионерах.

Отметим, что на площадках "Союза" планируют проводить различные спортивные мероприятия, в том числе и по игровым видом спорта. Залы для этого есть. Здесь смогут проводиться как областные, так и городские соревнования. Не исключен выход и на Всероссийский уровень. Главное - правильно подойти к делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре бесследно исчез ребенок с необычным именем
В историческом центре Самары могут построить современный медицинский центр
Бывший голеадор самарских "Крыльев Советов" Соболев дебютировал за "Спартак"
В Самарской области бывшего участкового-взяточника оштрафовали на 550 тысяч рублей
От родителей до государства один клик: в Самаре рассказали, как проходит цифровизация услуг в ЗАГСе
Раздолье для каратистов и бойцов ММА: в Тольятти заработал новый спорткомплекс
Чиновник из Самарской области заработал 1 млн рублей на приемке ремонта в детсадах
«Бездушный учетчик денежных знаков»: в Самаре уволят главврача 15-й поликлиники
Таинственно исчезнувшего Владимира Белоглазова теперь ищут и в других регионах
В центре Самары появились четыре новых памятника архитектуры
Сегодня ночью в Самаре начнется ямочный ремонт на Московском шоссе
"Пациенты чувствуют поддержку губернатора": Советник Дмитрия Азарова высказалась о его послании
"Теперь можно и за пятым!" Многодетные семьи Самарской области оценили новые меры поддержки
Самарский губернатор вместе с учеными и членами правительства РФ обсудит развитие образования и подготовку кадров
Фестиваль крафтовых сыров пройдет в самарском Агропарке
Торговал подпольно: у жителя Самары изъяли 7500 литров незаконной незамерзайки
Стали известны подробности столкновения такси и трамвая на Ново-Вокзальной в Самаре
В самарском поселке Управленческий появится скейт-парк
На 3-ей просеке в Самаре построят дом на 200 квартир комфорт-класса
Николай Игнатьев: «В послании губернатора даны важные сигналы деловому сообществу Самарской области»
Грядут морозы: в Самарской области похолодает до -20 градусов
Появилось фото с места столкновения пикапа и тепловоза на ж/д переезде в Самарской области
Спастись от транспортного коллапса: в Самаре может появиться подземный паркинг в районе Ипподрома
Рядом со Струковским садом в Самаре могут снести здание банка
От золота только порча: в Самаре «колдуньи» избавили женщину от бед и драгоценностей
Самарцам предлагают выбрать самую романтичную пару животных зоопарка
Самарский пенсионер подаст в суд на управляющую компанию, которая выставила ему счет в несколько раз больше обычного