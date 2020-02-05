Раздолье для каратистов и бойцов ММА: в Тольятти заработал новый спорткомплекс

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:35:22+03:00

Объект построен по самым современным стандартам менее чем за год

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Заниматься спортом в Автомобильной столице стало еще удобнее. С 3 февраля в Тольятти открыл свои двери для посетителей ФСК "Союз".

- Он появился в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". Комплекс построен по самым современным стандартам менее чем за год, - рассказывают в администрации города.

Объект готовили для СДЮШОР № 8 "Союз". Именно учащиеся этого заведения стали первыми посетителями нового комплекса. Они занимаются здесь по четырем видам единоборств: каратэ, рукопашный бой, тхэквондо и ММА. Это вполне удобно, ведь в "Союзе" имеется большой зал с разложенными татами. В тренажерном зале часть помещения также отведена для занятий бойцов.

В управлении физкультуры и спорта отметили, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы и другие граждане могли тут заниматься. В частности, речь идет о пенсионерах.

Отметим, что на площадках "Союза" планируют проводить различные спортивные мероприятия, в том числе и по игровым видом спорта. Залы для этого есть. Здесь смогут проводиться как областные, так и городские соревнования. Не исключен выход и на Всероссийский уровень. Главное - правильно подойти к делу.

ИСТОЧНИК KP.RU