2020-02-05T17:37:17+03:00
Общество

От родителей до государства один клик: в Самаре рассказали, как проходит цифровизация услуг в ЗАГСе

Начальник управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник прокомментировала Послание губернатора Дмитрия Азарова
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре с бюрократией борется цифровизация. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, комментируя Послание губернатора Дмитрия Азарова.

- Сегодня это норма – коммуникации государства и гражданина посредством электронных сервисов, однократное посещение органа власти, а в дальнейшем - получение услуги в режиме онлайн, упрощение административных процедур, обмен информацией ведомств в интересах человека. Примером является работа по созданию суперсервиса "Рождение ребенка", предусматривающего общение родителей с государством в электронном формате в один клик, - отметила она.

Этот сервис позволит родителям избежать 14 личных визитов в различные структуры, а значит, не придется писать около 20 заявлений.

- Поэтому акцент в Послании губернатора на цифровизации – это не просто постановка абстрактных задач, а облегчение жизни людей в их взаимодействии с органами власти по повседневным вопросам, - считает Екатерина Мельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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